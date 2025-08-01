Семак: в «Зените» есть игроки, которые хотят сменить команду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что в составе сине-бело-голубых есть футболисты, которые хотят сменить клуб.

«У нас есть игроки, которые не получают достаточное количество игровой практики и хотели бы, возможно, сменить команду. Их немного. Но мы абсолютно открыты к предложениям и рассмотрим те предложения, которые есть. Если оно будет устраивать и клуб, и игрока, конечно, мы готовы отпустить любого», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

В текущее летнее трансферное окно «Зенит» уже подписал аргентинского защитника Романа Вегу и бразильского полузащитника Жерсона.