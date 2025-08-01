Сергей Семак назвал главных кандидатов на выход из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал главных кандидатов на выход из состава сине-бело-голубых — это защитник Роберт Ренан, а также полузащитники Ду Кейрос и Ильзат Ахметов. По словам специалиста, упомянутые игроки уже занимаются поиском новых клубов.

«Ду Кейрос и Ренан сейчас занимаются поиском продолжения своей карьеры в других клубах. У нас лимит по легионерам на сегодняшний день заполнен. Ильзат Ахметов, знаете, тоже сейчас занимается поиском команды», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

В текущее летнее трансферное окно «Зенит» уже подписал аргентинского защитника Романа Вегу и бразильского полузащитника Жерсона.