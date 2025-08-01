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Мохамед Салах попрощался с покинувшим «Ливерпуль» Луисом Диасом

Мохамед Салах попрощался с покинувшим «Ливерпуль» Луисом Диасом
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах обратился к колумбийскому вингеру Луису Диасу, который ранее перешёл из мерсисайдского клуба в «Баварию».

«Твоя энергия, напористость и страсть на поле оставили незабываемый след. Нам повезло видеть тебя в «Ливерпуле», и для нас было честью разделить с тобой часть твоей истории успеха. Ты был не просто надёжным товарищем по команде, ты был настоящим вдохновителем. Ещё лучшим ты был другом для меня. Все мы знаем, через что ты прошёл, это сломало бы любого, но ты вернулся сильным и отдал всё ради клуба.

Такая стойкость служит примером для других и заслуживает только уважения. Желаю тебе всего наилучшего в будущем, Лучо», — написал Салах в социальной сети X.

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