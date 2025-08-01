Попечительский совет «Урала» заверил клуб в сохранении поддержки

Попечители екатеринбургского «Урала» договорились сохранить поддержку клуба на встрече, которая на этой неделе состоялась на стадионе «Екатеринбург Арена». Об этом сообщил телеграм-канал «Урала».

«В попечительский совет ФК «Урал» входит более 20 представителей крупного и среднего уральского бизнеса. Они принимают участие в проекте «Забота о болельщиках». Это социальная программа, нацеленная на решение конкретной задачи – от согревания зрителей на трибунах «Екатеринбург Арены» на матчах в холодное время года до открытия детских футбольных школ в любой территории Свердловской области», — написано в сообщении клуба.

«Низкий поклон каждому попечителю за его помощь и неравнодушие. Знаем, что вы нас критикуете, часто – заслуженно. Но, поверьте, мы делаем всё для того, чтобы «Урал» радовал болельщиков и добивался результата. Отмечу, что ваша помощь идёт не только в главную команду, но и на «Урал-2», на молодёжные и детские команды, на поддержание всей футбольной среды в нашем регионе», — сказал президент «Урала» Григорий Иванов.