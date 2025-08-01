УЕФА оштрафовал украинскую «Александрию» за призывы болельщиков к насилию над сербами

Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА наказал украинскую «Александрию» за поведение болельщиков во время первого матча квалификационного раунда Лиги конференций с сербским «Партизаном». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Напомним, болельщики «Александрии» по ходу игры призывали к насилию над сербами.

Комитет УЕФА постановил оштрафовать «Александрию» на € 20 тыс. и частично закрыть стадион клуба на один ближайший домашний матч в рамках турниров УЕФА – за расистское поведение болельщиков. Указанное частичное закрытие стадиона отложено на испытательный срок в два года.

Первая встреча между «Александрией» и «Партизаном» завершился победой сербской команды со счётом 2:0. В ответном матче «Партизан» выиграл 4:0.