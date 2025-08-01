УЕФА оштрафовал украинскую «Александрию» за призывы болельщиков к насилию над сербами
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Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА наказал украинскую «Александрию» за поведение болельщиков во время первого матча квалификационного раунда Лиги конференций с сербским «Партизаном». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Напомним, болельщики «Александрии» по ходу игры призывали к насилию над сербами.
Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2025, четверг. 20:00 МСК
Александрия
Александрия, Украина
Окончен
0 : 2
Партизан
Белград, Сербия
0:1 Костич – 14' 0:2 Угрешич – 56'
Комитет УЕФА постановил оштрафовать «Александрию» на € 20 тыс. и частично закрыть стадион клуба на один ближайший домашний матч в рамках турниров УЕФА – за расистское поведение болельщиков. Указанное частичное закрытие стадиона отложено на испытательный срок в два года.
Первая встреча между «Александрией» и «Партизаном» завершился победой сербской команды со счётом 2:0. В ответном матче «Партизан» выиграл 4:0.
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