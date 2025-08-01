Бубнов: если «Динамо» попытается прессингом полезть на «Краснодар», их разорвут в клочья

Бывший футболист Александр Бубнов предположил, как московское «Динамо» будет играть против «Краснодара» в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в субботу, 2 августа. Начало игры — в 20:30 мск.

«Они не от обороны будут играть, они будут играть от соперника, а не от себя. Потому что, если они попытаются там прессингом полезть на «Краснодар», их разорвут в клочья, и всё. Поэтому они от соперника и осторожно, первый тайм, особенно первые минуты, они посмотрят, как «Краснодар» будет играть, а потом уже будут от этого плясать», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».