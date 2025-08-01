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Бубнов: если «Динамо» попытается прессингом полезть на «Краснодар», их разорвут в клочья

Бубнов: если «Динамо» попытается прессингом полезть на «Краснодар», их разорвут в клочья
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Бывший футболист Александр Бубнов предположил, как московское «Динамо» будет играть против «Краснодара» в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в субботу, 2 августа. Начало игры — в 20:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Они не от обороны будут играть, они будут играть от соперника, а не от себя. Потому что, если они попытаются там прессингом полезть на «Краснодар», их разорвут в клочья, и всё. Поэтому они от соперника и осторожно, первый тайм, особенно первые минуты, они посмотрят, как «Краснодар» будет играть, а потом уже будут от этого плясать», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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