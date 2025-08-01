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В «Зените» прокомментировали ситуацию с возможным уходом Нино

В «Зените» прокомментировали ситуацию с возможным уходом Нино
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с возможным уходом бразильского защитника Нино из санкт-петербургской команды.

«По трансферам на вход и на выход — насчёт Нино всегда есть предложения. Естественно, интерес со стороны бразильских клубов. Игрок очень качественный, у которого есть футбольное имя и в мире, и в Бразилии. На сегодняшний день никаких серьёзных предложений, никаких разговоров нет по поводу его ухода», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Ранее СМИ сообщали, что «Флуминенсе» готовит предложение по трансферу Нино в размере € 8 млн. Однако «Зенит» готов отпустить игрока в случае предложения не менее € 12 млн.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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