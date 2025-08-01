Руководитель «Ахмат Арены» рассказал о состоянии газона на стадионе перед игрой «Пари НН»
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Заместитель генерального директора грозненского спорткомплекса «Ахмат Арена» Бекхан Мусаев высказался о проведении на стадионе матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив». Встреча состоится в субботу, 2 августа.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Наше поле и конные скачки выдержит. Всё шикарно», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
В настоящее время на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде ведётся ремонт, поэтому «Пари Нижний Новгород» проводит домашние матчи на резервных аренах. Ранее, в среду, 30 июля, клуб на выезде играл в Махачкале с местным «Динамо» (0:1) в Фонбет Кубке России.
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