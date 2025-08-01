Экс-игрок «Спартака» Ковтун высказался о дисквалификациях Маркиньоса и Заболотного

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун высказался о дисквалификациях игроков красно-белых Маркиньоса и Антона Заболотного. Напомним, Заболотный и Маркиньос были удалены по ходу игры 2-го тура Мир РПЛ с «Балтикой» (0:3).

«У «Спартака» есть наигранный стартовый состав. Хоть и прошло два тура, но Маркиньос и Заболотный — игроки стартового состава. Другим футболистам придётся восполнять их отсутствие. Маркиньос — лидер, владеет передачей, забивает. У Заболотного позиция столба.

Понятно, что только начинает вливаться в стиль «Спартака». Но никто не застрахован от таких моментов, который был у Заболотного с «Балтикой». Понятно, что игрок должен контролировать ситуацию, особенно в таких эпизодах в начале матча», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.