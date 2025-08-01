«У «Зенита» такой защиты нет». Бубнов оценил игру ЦСКА на старте сезона

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре московского ЦСКА на старте сезона-2025/2026.

«Нравится ли мне, как играет ЦСКА сейчас? Они играют в свою силу. То, что у них есть, они стараются на максимум. То есть у этой команды, у стартового состава нет того потенциала большого, за счёт которого они могут прибавить, например, как «Зенит». Вот они выходят, они на своём уровне играют, играют достаточно качественно для себя и добиваются результата. Очень большая роль в защите. Если бы там не была, я уже тысячу раз говорил, одна из лучших защит в РПЛ — у «Зенита» такой защиты нет — у них бы беда была», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».