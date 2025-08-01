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«Очень сильный удар по ЦСКА». Бубнов — о возможном уходе Роши и Келлвена

«Очень сильный удар по ЦСКА». Бубнов — о возможном уходе Роши и Келлвена
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о возможном уходе из московского ЦСКА защитников Виллиана Роши и Келлвена. Ранее сообщалось, что Роша перейдёт в «Аль-Джазиру» из ОАЭ, а Келлвен отправится в бразильский «Палмейрас».

«Уход Роши? Это потеря очень [большая], и Келлвен тоже хороший был. Келлвен — хороший защитник, во всяком случае, он в любой момент и подменит, и сам игрок стартового состава, и забивал, и отдавал. И вот они двое уходят, это очень сильный удар по ним», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В воскресенье, 3 августа, ЦСКА на выезде сыграет с санкт-петербургским «Зенитом» в матче 3-го тура чемпионата России.

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