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Антон Миранчук отреагировал на информацию о своём переходе в «Зенит»

Антон Миранчук отреагировал на информацию о своём переходе в «Зенит»
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Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук отреагировал на информацию о своём переходе в санкт-петербургский «Зенит». Этим летом сине-бело-голубые провели товарищеский матч со «Сьоном», одержав победу со счётом 5:2.

— Тебя связывают со всеми нашими топ-клубами. Например, писали о том, что товарищеский матч «Сьона» в Питере — часть сделки по твоей продаже в «Зенит».
— Впервые об этом узнал из медиа. Спрашивал у людей: «Откуда это, с чего?» Мне ничего об этом неизвестно. Вообще говорят, якобы я сюда позвонил и со всеми договорился, чтобы игра состоялась. Удивительно. Честно, сам не понял этой ситуации и до сих пор не понимаю. Лезть в неё — не моя прерогатива, — приводит слова Миранчука Sport24.

Напомним, Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года, ранее он играл за «Локомотив». В прошедшем сезоне Антон провёл в составе швейцарцев 24 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя ассистами. В минувшем сезоне «Сьон» занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, набрав 44 очка.

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