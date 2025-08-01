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Анатолий Бышовец: «Балтика» на физическом и эмоциональном подъёме

Анатолий Бышовец: «Балтика» на физическом и эмоциональном подъёме
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Российский тренер Анатолий Бышовец высказался об игре калининградской «Балтики» на старте сезона. Команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России после 2-го тура.

«Балтика» играет интенсивно, мотивированно. У команды есть агрессия. Но речь идёт и о терпимости судей. В тактике есть навязывание борьбы, когда она ведётся не по игровым принципам, а идёт сражение. На этом этапе можно говорить, что «Балтика» и хорошо усилилась. Навязывание борьбы на каждом участке поля, начиная с развития атаки соперника, разрушение игровой связи — всё это удаётся «Балтике». Пока команда на физическом и эмоциональном подъёме», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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