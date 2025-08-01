«Ньюкасл» отклонил предложение «Ливерпуля» по трансферу Исака — The Athletic

Английский «Ньюкасл Юнайтед» отклонил предложение «Ливерпуля» по переходу нападающего Александера Исака. Об этом сообщил The Athletic.

«Ливерпуль» обратился к «Ньюкаслу» и выразил заинтересованность в заключении сделки на сумму около £ 120 млн (€ 138 млн), предложение клуба было отклонено.

«Ньюкасл» попытался заключить с Исаком улучшенный контракт, который включал бы пункт об уходе следующим летом, и уговаривал его остаться через одноклубников, но игрок не меняет своей позиции. Исак хочет покинуть «Ньюкасл» этим летом и тренируется в своём бывшем клубе «Реал Сосьедад», в то время как команда Эдди Хау находится в Южной Корее в предсезонном турне по Азии.