Семак объявил, что в «Зените» есть место под одного российского новичка

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что в заявке сине-бело-голубых есть одно вакантное место под нового российского футболиста.

«Если говорить о россиянах, у нас есть место в заявке для одного игрока на сегодняшний день», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, в текущее летнее трансферное окно «Зенит» уже подписал аргентинского защитника Романа Вегу и бразильского полузащитника Жерсона. Накануне Семак также назвал главных кандидатов на выход из состава сине-бело-голубых — это защитник Роберт Ренан, а также полузащитники Ду Кейрос и Ильзат Ахметов.