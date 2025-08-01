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Игорь Дивеев назвал европейский чемпионат, который бы ему подошёл

Игорь Дивеев назвал европейский чемпионат, который бы ему подошёл
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Защитник московского ПФК ЦСКА Игорь Дивеев назвал европейский чемпионат, который бы ему подошёл в игровом плане. Российский футболист считает, что он неплохо бы смотрелся в итальянской Серии А.

— Два года назад ты говорил, что уже готов играть в Европе. Мнение не изменилось?
— Мне чемпионат Италии бы подошёл, я бы там неплохо смотрелся. Понятно, что была бы адаптация к нападающим и так далее. Но это вопрос времени, плюс через тренировки бы адаптировался, — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Игорь Дивеев выступает за ПФК ЦСКА с 2019 года. Он перебрался в московский клуб из «Уфы».

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