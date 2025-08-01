«Мужик мужиком». Бактиёр Зайнутдинов — об экс-тренере сборной Казахстана Черчесове

Футболист московского «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов вспомнил о совместной работе с российским специалистом Станиславом Черчесовым в сборной Казахстана. Черчесов возглавлял национальную команду Казахстана с июня 2024 года по январь 2025-го. «Динамо» объявило о переходе Зайнутдинова в конце июля этого года.

«Я думаю, что не секрет, что Черчесов — очень квалифицированный тренер. Очень дисциплинированный. Мне было очень приятно с ним поработать, потому что он многого добился со сборной России, я считаю его великой личностью, спасибо ему за совместную работу, хотя она была и короткая. Что он дал лично мне? Я думаю, что бросается в глаза, что и я люблю — он держит дисциплину, такой мужик мужиком», — приводит слова Зайнутдинова ТАСС.

Напомним, Зайнутдинов выступал за «Бешикташ» с лета 2023 года, он перебрался в Турцию из ПФК ЦСКА. В минувшем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.