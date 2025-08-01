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В «Зените» ответили, сыграют ли Вендел и Луис Энрике в матче с ЦСКА

В «Зените» ответили, сыграют ли Вендел и Луис Энрике в матче с ЦСКА
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, готовы ли полузащитник Вендел и вингер Луис Энрике сыграть в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ПФК ЦСКА. Игра состоится в воскресенье, 3 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Сергей Богданович, готов ли сыграть Луис Энрике? Он пропускал матч с «Рубином». И может ли в воскресенье Вендел дебютировать в чемпионате России в этом сезоне?
— Вендел, конечно, сможет. Он сыграл, получил игровую практику, и мы остались довольны тем, как он сыграл. По поводу Луиса Энрике вопрос еще не решённый, мы будем решать его вместе с медицинским штабом. Он восстанавливается, работает на поле. Насколько он будет готов, мы уже решим, думаю, непосредственно к матчу, — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

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