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Александр Бубнов предположил, как будет развиваться игра «Зенит» — ЦСКА

Александр Бубнов предположил, как будет развиваться игра «Зенит» — ЦСКА
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА. Встреча состоится 3 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, она [игра] достаточно осторожной будет, не думаю, что они быстро начнут. Они осторожно начнут, ни те, ни другие не будут глубоко садиться, они за центр поля начнут биться. Тем более у ЦСКА средняя линия, там пускай по именам, по уровню мастерства у них слабее, но зато они функционально хорошо готовы, и они могут за счёт этого застопорить. Плюс ещё если они сюда Кругового поставят в среднюю линию, то они здесь могут пятёрочку таких игрочков собрать», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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