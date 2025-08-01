Александр Бубнов предположил, как будет развиваться игра «Зенит» — ЦСКА

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА. Встреча состоится 3 августа.

«Думаю, она [игра] достаточно осторожной будет, не думаю, что они быстро начнут. Они осторожно начнут, ни те, ни другие не будут глубоко садиться, они за центр поля начнут биться. Тем более у ЦСКА средняя линия, там пускай по именам, по уровню мастерства у них слабее, но зато они функционально хорошо готовы, и они могут за счёт этого застопорить. Плюс ещё если они сюда Кругового поставят в среднюю линию, то они здесь могут пятёрочку таких игрочков собрать», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».