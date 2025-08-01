Гави заявил, что мечтает стать капитаном «Барселоны»

Воспитанник «Барселоны» Гави заявил, что хотел бы однажды стать капитаном сине-гранатовых на постоянной основе. В товарищеском матче с «Сеулом» (7:3) хавбек исполнял роль капитана каталонцев.

«Я очень горжусь тем, что могу носить эту повязку. Это моя мечта. Это ещё больше мотивирует меня дать команде всё, что я только могу. Но у нас есть капитанская иерархия, и мы должны её уважать. Конечно, быть капитаном «Барселоны» — моя мечта. Я бы с удовольствием носил повязку», — приводит слова Гави Mundo Deportivo.

Гави 20 лет. В прошлом сезоне полузащитник провёл 42 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 60 млн.