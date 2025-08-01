РПЛ опубликовала расписание матчей с 8-го по 13-й тур

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги опубликовала подробное расписание матчей чемпионата нынешнего сезона с 8 по 13-й тур.
8-й тур
12 сентября (пятница):
19:00. «Рубин» – «Динамо» (Махачкала).
13 сентября (суббота):
14:00. «Пари НН» – «Оренбург»;
16:45. «Ахмат» – «Локомотив»;
16:45. «Динамо» – «Спартак»;
19:30. «Краснодар» – «Акрон».
14 сентября (воскресенье):
14:30. «Крылья Советов» – «Сочи»;
17:00. «Балтика» – «Зенит»;
19:30. «Ростов» – ЦСКА.
9-й тур
20 сентября (суббота):
14:30. «Пари НН» – «Ахмат»;
16:45. «Акрон» – «Рубин»;
19:30. «Динамо» (Махачкала) – «Локомотив».
21 сентября (воскресенье):
12:00. «Оренбург» – «Динамо»;
14:30. «Спартак» – «Крылья Советов»;
17:00. «Балтика» – «Ростов»;
19:30. «Краснодар» – «Зенит».
22 сентября (понедельник):
19:00 «Сочи» – ЦСКА.
10-й тур
26 сентября (пятница):
18:00 «Крылья Советов» – «Динамо».
27 сентября (суббота):
14:00. «Ахмат» – «Акрон»;
16:30. «Локомотив» – «Рубин»;
16:30. «Зенит» – «Оренбург»;
19:00. «Ростов» – «Краснодар».
28 сентября (воскресенье):
14:30. ЦСКА – «Балтика»;
17:00. «Динамо» (Махачкала) – «Сочи»;
19:30. «Спартак» – «Пари НН».
11-й тур
4 октября (суббота):
13:00. «Акрон» – «Зенит»;
15:15. «Рубин» – «Крылья Советов»;
17:30. «Краснодар» – «Ахмат»;
19:45. «Динамо» – «Локомотив».
5 октября (воскресенье):
12:00. «Оренбург» – «Ростов»;
14:15. «Сочи» – «Пари НН»;
16:30. ЦСКА – «Спартак»;
19:00. «Балтика» – «Динамо» (Махачкала).
12-й тур
17 октября (пятница):
19:00 «Пари НН» – «Акрон».
18 октября (суббота):
13:00. «Крылья Советов» – «Оренбург»;
15:15. «Спартак» – «Ростов»;
17:30. «Динамо» (Махачкала) – «Краснодар»;
19:45. «Локомотив» – ЦСКА.
19 октября (воскресенье):
14:30. «Сочи» – «Зенит»;
17:00. «Рубин» – «Балтика»;
19:30. «Динамо» – «Ахмат».
13-й тур
25 октября (суббота):
14:00. «Спартак» – «Оренбург»;
16:30. «Ростов» – «Динамо» (Махачкала);
19:00. ЦСКА – «Крылья Советов».
26 октября (воскресенье):
13:00. «Акрон» – «Локомотив»;
15:15. «Пари НН» – «Балтика»;
17:30. «Зенит» – «Динамо»;
19:45. «Краснодар» – «Рубин».
27 октября (понедельник):
19:30 «Ахмат» – «Сочи».