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РПЛ опубликовала расписание матчей с 8-го по 13-й тур

РПЛ опубликовала расписание матчей с 8-го по 13-й тур
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Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги опубликовала подробное расписание матчей чемпионата нынешнего сезона с 8 по 13-й тур.

8-й тур

12 сентября (пятница):

19:00. «Рубин» – «Динамо» (Махачкала).

13 сентября (суббота):

14:00. «Пари НН» – «Оренбург»;
16:45. «Ахмат» – «Локомотив»;
16:45. «Динамо» – «Спартак»;
19:30. «Краснодар» – «Акрон».

14 сентября (воскресенье):

14:30. «Крылья Советов» – «Сочи»;
17:00. «Балтика» – «Зенит»;
19:30. «Ростов» – ЦСКА.

9-й тур

20 сентября (суббота):

14:30. «Пари НН» – «Ахмат»;
16:45. «Акрон» – «Рубин»;
19:30. «Динамо» (Махачкала) – «Локомотив».

21 сентября (воскресенье):

12:00. «Оренбург» – «Динамо»;
14:30. «Спартак» – «Крылья Советов»;
17:00. «Балтика» – «Ростов»;
19:30. «Краснодар» – «Зенит».

22 сентября (понедельник):

19:00 «Сочи» – ЦСКА.

10-й тур

26 сентября (пятница):

18:00 «Крылья Советов» – «Динамо».

27 сентября (суббота):

14:00. «Ахмат» – «Акрон»;
16:30. «Локомотив» – «Рубин»;
16:30. «Зенит» – «Оренбург»;
19:00. «Ростов» – «Краснодар».

28 сентября (воскресенье):

14:30. ЦСКА – «Балтика»;
17:00. «Динамо» (Махачкала) – «Сочи»;
19:30. «Спартак» – «Пари НН».

11-й тур

4 октября (суббота):

13:00. «Акрон» – «Зенит»;
15:15. «Рубин» – «Крылья Советов»;
17:30. «Краснодар» – «Ахмат»;
19:45. «Динамо» – «Локомотив».

5 октября (воскресенье):

12:00. «Оренбург» – «Ростов»;
14:15. «Сочи» – «Пари НН»;
16:30. ЦСКА – «Спартак»;
19:00. «Балтика» – «Динамо» (Махачкала).

12-й тур

17 октября (пятница):

19:00 «Пари НН» – «Акрон».

18 октября (суббота):

13:00. «Крылья Советов» – «Оренбург»;
15:15. «Спартак» – «Ростов»;
17:30. «Динамо» (Махачкала) – «Краснодар»;
19:45. «Локомотив» – ЦСКА.

19 октября (воскресенье):

14:30. «Сочи» – «Зенит»;
17:00. «Рубин» – «Балтика»;
19:30. «Динамо» – «Ахмат».

13-й тур

25 октября (суббота):

14:00. «Спартак» – «Оренбург»;
16:30. «Ростов» – «Динамо» (Махачкала);
19:00. ЦСКА – «Крылья Советов».

26 октября (воскресенье):

13:00. «Акрон» – «Локомотив»;
15:15. «Пари НН» – «Балтика»;
17:30. «Зенит» – «Динамо»;
19:45. «Краснодар» – «Рубин».

27 октября (понедельник):

19:30 «Ахмат» – «Сочи».

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