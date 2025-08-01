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Объявлено расписание матчей Пути РПЛ Кубка России с 4-го по 6-й тур

Объявлено расписание матчей Пути РПЛ Кубка России с 4-го по 6-й тур
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил календарь матчей группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с 4-го по 6-й тур.

Расписание решающих туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России (время — московское):

4-й тур

16 сентября (вторник)

16:30. «Оренбург» – «Рубин»
18:45. «Акрон» – «Локомотив»
20:45. «Пари НН» – «Динамо» (Махачкала)

17 сентября (среда)

18:00. «Крылья Советов» – «Краснодар»
20:30. «Зенит» – «Ахмат»
20:30. «Сочи» – «Динамо» (Москва)

18 сентября (четверг)

18:30. ЦСКА – «Балтика»
20:45. «Спартак» – «Ростов»

5-й тур

30 сентября (вторник)

18:00. «Рубин» – «Зенит»
20:30. «Ахмат» – «Оренбург»
20:30. «Краснодар» – «Динамо» (Москва)

1 октября (среда)

18:00. «Крылья Советов» – «Сочи»
18:00. «Пари НН» – «Спартак»
20:30. «Балтика» – «Акрон»
20:30. «Локомотив» – ЦСКА

2 октября (четверг)

19:30. «Динамо» (Махачкала) – «Ростов»

6-й тур

21 октября (вторник)

18:00. «Динамо» (Махачкала) – «Спартак»
20:30. ЦСКА – «Акрон»

22 октября (среда)

18:00. «Рубин» – «Ахмат»
18:00. «Динамо» (Москва) – «Крылья Советов»
20:30. «Зенит» – «Оренбург»
20:30. «Ростов» – «Пари НН»

23 октября (четверг)

18:30. «Краснодар» – «Сочи»
21:00. «Балтика» – «Локомотив»

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