Эдуард Мор: старт сезона для «Спартака» получается очень плохим

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор считает, что красно-белые крайне неудачно начали новый сезон Мир Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» (1:0), а во втором проиграл «Балтике» (0:3).

«Понятно, что никто не ожидал поражения «Спартака» от «Балтики» со счётом 0:3. Очевидно, что такой старт сезона нельзя назвать хорошим. Но на тот момент ещё не было усиления, которое так долго ждали. Конечно, глупость Заболотного всё сделала так, как есть сейчас. Старт сезона для «Спартака» получается очень плохим», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.