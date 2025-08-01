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Эдуард Мор: сейчас «Балтика» неприятная для всех команда

Эдуард Мор: сейчас «Балтика» неприятная для всех команда
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о старте сезона Мир РПЛ в исполнении калининградской «Балтики». В 1-м туре команда Андрея Талалаева сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1), а во 2-м разгромила «Спартак» (3:0).

«Не могу сказать, что меня удивляет «Балтика». Я был абсолютно уверен, что они не проиграют «Динамо» — здесь ничего удивительного. По людям «Динамо» стало слабее, чем было в прошлом сезоне. У «Балтики» пришло большое количество новичков, и между ними идёт борьба за место в составе. Талалаев умеет настраивать команду, а на старте сезона это самое главное.

Позже на первый план выйдет уровень футболистов, но сейчас главное — физическая подготовка и настрой. «Балтика» бьётся. Не ожидал, что у них будет четыре очка после двух матчей, но сейчас это неприятная для всех команда», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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