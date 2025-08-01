«Умножай на два». Антон Миранчук сравнил цены на продукты в Москве и Сьоне

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук сравнил цены на продукты в Москве со швейцарскими. По словам футболиста, в Сьоне всё стоит намного дороже.

— Офигел, насколько дорого в Швейцарии?

— Там реально высокие цены. Москва тоже недешёвая — и всё равно большая разница. Просто пойти в магазин за овощами, фруктами, молоком — х2 надо умножать московские цены. Общаюсь с братом о ценах в Атланте и понимаю: не самые бюджетные локации мы выбрали! — приводит слова Миранчука Sport24.

Напомним, Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года, ранее он играл за «Локомотив». В прошедшем сезоне Антон провёл в составе швейцарцев 24 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя ассистами. В минувшем сезоне «Сьон» занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, набрав 44 очка.