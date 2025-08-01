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Гави: тер Штеген — легенда «Барселоны», мы должны его уважать

Гави: тер Штеген — легенда «Барселоны», мы должны его уважать
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Полузащитник «Барселоны» Гави отреагировал на информацию о возможном лишении вратаря команды Марка-Андре тер Штегена капитанской повязки.

«Марк — первый капитан команды. У него была очень тяжёлая травма. Марк — легенда клуба, и его нужно уважать за то, какой он есть. Когда он вернётся после травмы, всё будет понятно по решению тренера. Ясно одно: он легенда клуба и его нужно уважать», — приводит слова Гави Mundo Deportivo.

Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» больше не рассчитывает на Марка‑Андре тер Штегена. Есть возможность, что зимой он перейдёт в другую команду для получения регулярной игровой практики перед чемпионатом мира 2026 года. Вратарь намерен играть в основном составе сборной Германии.

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