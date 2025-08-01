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В «Зените» отреагировали на уход Файзуллаева из ЦСКА

В «Зените» отреагировали на уход Файзуллаева из ЦСКА
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на уход узбекистанского полузащитника Аббосбека Файзуллаева из ПФК ЦСКА. Несколькими днями ранее было объявлено, что футболист переходит в турецкий клуб «Истанбул Башакшехир».

«Аббос в последнее время не так часто попадал в стартовый состав и не являлся системообразующим игроком для ЦСКА. Та схема, на которую перестроил ещё Николич команду… Для него, к сожалению, не нашлось места в «ромбе». Поэтому он стал получать меньше игровой практики, перешёл в другой клуб. Но за то время, пока он был в России, конечно, он произвёл самое приятное впечатление. Это очень яркий игрок, и хочется пожелать ему удачи, успехов в новом клубе, чтобы он радовал своих болельщиков и был доволен и игровым временем, и той пользой, которую он приносит клубу», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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