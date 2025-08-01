Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Уругвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Зенита» Семак высказался о предстоящем матче с ПФК ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Семак высказался о предстоящем матче с ПФК ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ПФК ЦСКА. Игра состоится в воскресенье, 3 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Результаты ЦСКА в этом календарном году говорят сами за себя. Начиная с зимних сборов, команда перестроилась, и, по сути, у них только одно поражение — на Кубок в Санкт-Петербурге. Остальные матчи положительно закончились для армейцев. Выиграли и Кубок, и Суперкубок, и в нынешнем сезоне идут без поражений. Это говорит о том, что на сегодняшний день команда — одна из лидеров нашего чемпионата. Есть небольшие нюансы, которые перестроил новый тренер по приходе. Но тем не менее на результатах это не отразилось, чуть-чуть по-другому стали действовать, на мой взгляд, однако желание доминировать и с точки зрения контроля, и с точки зрения создания моментов, оно присутствует. Команда достаточно много создаёт, играет интересно, поэтому нас ждёт хороший матч. Посмотрим, как он закончится», — цитирует Семака официальный сайт петербургского клуба.

Материалы по теме
В «Зените» ответили, сыграют ли Вендел и Луис Энрике в матче с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android