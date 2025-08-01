Главный тренер «Зенита» Семак высказался о предстоящем матче с ПФК ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ПФК ЦСКА. Игра состоится в воскресенье, 3 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

«Результаты ЦСКА в этом календарном году говорят сами за себя. Начиная с зимних сборов, команда перестроилась, и, по сути, у них только одно поражение — на Кубок в Санкт-Петербурге. Остальные матчи положительно закончились для армейцев. Выиграли и Кубок, и Суперкубок, и в нынешнем сезоне идут без поражений. Это говорит о том, что на сегодняшний день команда — одна из лидеров нашего чемпионата. Есть небольшие нюансы, которые перестроил новый тренер по приходе. Но тем не менее на результатах это не отразилось, чуть-чуть по-другому стали действовать, на мой взгляд, однако желание доминировать и с точки зрения контроля, и с точки зрения создания моментов, оно присутствует. Команда достаточно много создаёт, играет интересно, поэтому нас ждёт хороший матч. Посмотрим, как он закончится», — цитирует Семака официальный сайт петербургского клуба.