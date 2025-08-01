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Семак подробно объяснил, с чем связаны игровые проблемы «Зенита» на старте нового сезона

Семак подробно объяснил, с чем связаны игровые проблемы «Зенита» на старте нового сезона
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на критику в адрес игры сине-бело-голубых в новом сезоне. Он подробно объяснил, с чем связаны игровые проблемы петербуржцев на старте нового цикла. В Мир РПЛ «Зенит» одолел «Ростов» (2:1) и сыграл вничью с «Рубином» (2:2). В Фонбет Кубке России команда победила «Ахмат» (2:1).

«По поводу игры, вы же понимаете, наверное. По крайней мере люди, которые близки к футболу… У нас были достаточные изменения, связанные с игроками в центре поля. Игры, которые мы провели на предсезонной подготовке, были и без Жерсона, и без Вендела. То есть центр поля и тактические схемы — нам нужно по ходу сезона заново перестраивать нашу игру. То же самое было и не один, и не два, и не три раза за время моей работы в «Зените», когда мы понимаем и находим то сочетание игроков и ту тактическую схему, которая подойдёт под эту команду. У нас в этом превалируют игроки какого-то другого плана.

Сейчас, с приходом Жерсона, у нас есть игрок, которого мы тоже встраиваем. Он тоже всего полторы игры сыграл. Он тоже для нас очень важный игрок. Вендел ещё вообще не играл в чемпионате, поэтому мы смещали в центр и Педро, и Дугласа, и Юру Горшкова. И в два нападающих играли, потому что мы искали и ищем тот вариант, который на сегодняшний день будет оптимальным.

Игровые моменты связаны с этим, при этом при всём команда создаёт, команда забивает. Есть определённые ошибки в обороне, где нам что-то не хватает, но, по сути, команда играет нормально и двигается к тому, чтобы играть лучше. Безусловно, прибавлять и в качестве игры, прежде всего, и допускать меньше ошибок для того, чтобы терять меньше очков», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

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