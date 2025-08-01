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Семак: если в «Зенит» кто-то придёт — кто-то другой должен будет уйти

Семак: если в «Зенит» кто-то придёт — кто-то другой должен будет уйти
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что сине-бело-голубым придётся избавляться от кого-то из числа своих легионеров в случае подписания нового иностранного футболиста.

«Если приходит иностранец, конечно, мы должны кого-то отзаявить. Мы тоже с ребятами в контакте. Поэтому на сегодняшний день ситуация простая, понятная. Если к нам кто-то приходит, кто-то должен будет уйти. По тем, кого нет у нас в команде, я сказал. По поводу слухов — на сегодняшний день они под собой не имеют абсолютно никакого основания, и никакой конкретики нет. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, в текущее летнее трансферное окно «Зенит» уже подписал аргентинского защитника Романа Вегу и бразильского полузащитника Жерсона. Накануне Семак также назвал главных кандидатов на выход из состава сине-бело-голубых — это защитник Роберт Ренан, а также полузащитники Ду Кейрос и Ильзат Ахметов.

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