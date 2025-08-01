Олег Романцев: если ЦСКА станет чемпионом, брошу есть мясо!

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию, что игрокам ЦСКА запретили есть мясо. Позднее директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо опроверг эти данные, заявив, что в ЦСКА есть мясо можно.

«Насколько мне известно, вегетарианцы в футбол не играют. А поскольку во всех экспериментах всё решает результат, то давайте подождём конца чемпионата. И если ЦСКА выиграет золото, то я первым брошу есть мясо! В моё время, напротив, его считали необходимым для пополнения сил футболистов», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав три очка. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с тольяттинским «Акроном» на выезде.