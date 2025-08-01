Бышовец: главное из качеств Заболотного — заряженность на борьбу и неутомимость в атаке

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец высказался о летних новичках красно-белых — португальском полузащитнике Жедсоне Фернандеше и российском форварде Антоне Заболотном.

«Пока ещё непонятно, как и где себя проявил Жедсон, разве что в Турции. Мартинс же — один из лучших игроков в лиге в средней линии. Его недооценка складывается на определённом этапе. «Балтика» неслучайно с первых минут охотилась за Мартинсом. Первый фол был сделан на нём, и открылся ящик Пандоры. Заболотный ответил в пылу страстей. Оба футболиста играли с острыми намерениями, грозящими травмами. Но последствия были не в пользу Заболотного. Главное из качеств Антона — заряженность на борьбу, неутомимость в атаке. Однако его некем было заменить с «Балтикой». Причина этого — критика в первом матче», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.