Обновлённый календарь матчей «Зенита» в РПЛ и Кубке России сезона-2025/2026
Сегодня, 1 августа, РФС опубликовал расписание Мир Российской Премьер-Лиги с 8-го по 13-й тур и календарь решающих туров группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с обновлённым календарём санкт-петербургского «Зенита» на сезон-2025/2026.
Календарь «Зенита» на РПЛ сезона-2025/2026:
|1-й тур
|20.07.2025 18:00
|Зенит – Ростов
|2: 1
|2-й тур
|27.07.2025 20:00
|Рубин – Зенит
|2: 2
|3-й тур
|03.08.2025 18:00
|Зенит – ЦСКА
|–: –
|4-й тур
|09.08.2025 20:30
|Ахмат – Зенит
|–: –
|5-й тур
|16.08.2025 17:30
|Спартак М – Зенит
|–: –
|6-й тур
|23.08.2025 16:15
|Зенит – Динамо Мх
|–: –
|7-й тур
|30.08.2025 16:15
|Зенит – Пари Нижний Новгород
|–: –
|8-й тур
|14.09.2025 17:00
|Балтика – Зенит
|–: –
|9-й тур
|21.09.2025 19:30
|Краснодар – Зенит
|–: –
|10-й тур
|27.09.2025 16:30
|Зенит – Оренбург
|–: –
|11-й тур
|04.10.2025 13:00
|Акрон – Зенит
|–: –
|12-й тур
|19.10.2025 14:30
|Сочи – Зенит
|–: –
|13-й тур
|26.10.2025 17:30
|Зенит – Динамо М
|–: –
|14-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Зенит – Локомотив М
|–: –
|15-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Крылья Советов – Зенит
|–: –
|16-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Пари Нижний Новгород – Зенит
|–: –
|17-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Зенит – Рубин
|–: –
|18-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Зенит – Акрон
|–: –
|19-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Зенит – Балтика
|–: –
|20-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Оренбург – Зенит
|–: –
|21-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Зенит – Спартак М
|–: –
|22-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Динамо М – Зенит
|–: –
|23-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Зенит – Крылья Советов
|–: –
|24-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Зенит – Краснодар
|–: –
|25-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Динамо Мх – Зенит
|–: –
|26-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Локомотив М – Зенит
|–: –
|27-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Зенит – Ахмат
|–: –
|28-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|ЦСКА – Зенит
|–: –
|29-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Зенит – Сочи
|–: –
|30-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Ростов – Зенит
|–: –
Календарь «Зенита» на Кубок России сезона-2025/2026:
|Группа A. 1-й тур
|30.07.2025 20:45
|Ахмат – Зенит
|1: 2
|Группа A. 2-й тур
|12.08.2025 18:30
|Зенит – Рубин
|–: –
|Группа A. 3-й тур
|26.08.2025 18:30
|Оренбург – Зенит
|–: –
|Группа A. 4-й тур
|17.09.2025 20:30
|Зенит – Ахмат
|–: –
|Группа A. 5-й тур
|30.09.2025 18:00
|Рубин – Зенит
|–: –
|Группа A. 6-й тур
|22.10.2025 20:30
|Зенит – Оренбург
|–: –
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