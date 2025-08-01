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Обновлённый календарь матчей «Зенита» в РПЛ и Кубке России сезона-2025/2026

Обновлённый календарь матчей «Зенита» в РПЛ и Кубке России сезона-2025/2026
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Сегодня, 1 августа, РФС опубликовал расписание Мир Российской Премьер-Лиги с 8-го по 13-й тур и календарь решающих туров группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с обновлённым календарём санкт-петербургского «Зенита» на сезон-2025/2026.

Календарь «Зенита» на РПЛ сезона-2025/2026:

1-й тур20.07.2025 18:00ЗенитРостов2: 1
2-й тур27.07.2025 20:00РубинЗенит2: 2
3-й тур03.08.2025 18:00ЗенитЦСКА–: –
4-й тур09.08.2025 20:30АхматЗенит–: –
5-й тур16.08.2025 17:30Спартак МЗенит–: –
6-й тур23.08.2025 16:15ЗенитДинамо Мх–: –
7-й тур30.08.2025 16:15ЗенитПари Нижний Новгород–: –
8-й тур14.09.2025 17:00БалтикаЗенит–: –
9-й тур21.09.2025 19:30КраснодарЗенит–: –
10-й тур27.09.2025 16:30ЗенитОренбург–: –
11-й тур04.10.2025 13:00АкронЗенит–: –
12-й тур19.10.2025 14:30СочиЗенит–: –
13-й тур26.10.2025 17:30ЗенитДинамо М–: –
14-й турДата и время пока не объявленыЗенитЛокомотив М–: –
15-й турДата и время пока не объявленыКрылья СоветовЗенит–: –
16-й турДата и время пока не объявленыПари Нижний НовгородЗенит–: –
17-й турДата и время пока не объявленыЗенитРубин–: –
18-й турДата и время пока не объявленыЗенитАкрон–: –
19-й турДата и время пока не объявленыЗенитБалтика–: –
20-й турДата и время пока не объявленыОренбургЗенит–: –
21-й турДата и время пока не объявленыЗенитСпартак М–: –
22-й турДата и время пока не объявленыДинамо МЗенит–: –
23-й турДата и время пока не объявленыЗенитКрылья Советов–: –
24-й турДата и время пока не объявленыЗенитКраснодар–: –
25-й турДата и время пока не объявленыДинамо МхЗенит–: –
26-й турДата и время пока не объявленыЛокомотив МЗенит–: –
27-й турДата и время пока не объявленыЗенитАхмат–: –
28-й турДата и время пока не объявленыЦСКАЗенит–: –
29-й турДата и время пока не объявленыЗенитСочи–: –
30-й турДата и время пока не объявленыРостовЗенит–: –

Календарь «Зенита» на Кубок России сезона-2025/2026:

Группа A. 1-й тур30.07.2025 20:45АхматЗенит1: 2
Группа A. 2-й тур12.08.2025 18:30ЗенитРубин–: –
Группа A. 3-й тур26.08.2025 18:30ОренбургЗенит–: –
Группа A. 4-й тур17.09.2025 20:30ЗенитАхмат–: –
Группа A. 5-й тур30.09.2025 18:00РубинЗенит–: –
Группа A. 6-й тур22.10.2025 20:30ЗенитОренбург–: –
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