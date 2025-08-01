Обновлённый календарь матчей «Зенита» в РПЛ и Кубке России сезона-2025/2026

14-й тур Дата и время пока не объявлены Зенит – Локомотив М –: –

15-й тур Дата и время пока не объявлены Крылья Советов – Зенит –: –

17-й тур Дата и время пока не объявлены Зенит – Рубин –: –

18-й тур Дата и время пока не объявлены Зенит – Акрон –: –

19-й тур Дата и время пока не объявлены Зенит – Балтика –: –

20-й тур Дата и время пока не объявлены Оренбург – Зенит –: –

21-й тур Дата и время пока не объявлены Зенит – Спартак М –: –

22-й тур Дата и время пока не объявлены Динамо М – Зенит –: –

23-й тур Дата и время пока не объявлены Зенит – Крылья Советов –: –

24-й тур Дата и время пока не объявлены Зенит – Краснодар –: –

25-й тур Дата и время пока не объявлены Динамо Мх – Зенит –: –

26-й тур Дата и время пока не объявлены Локомотив М – Зенит –: –

27-й тур Дата и время пока не объявлены Зенит – Ахмат –: –

28-й тур Дата и время пока не объявлены ЦСКА – Зенит –: –

29-й тур Дата и время пока не объявлены Зенит – Сочи –: –