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Виталий Кафанов объяснил, почему ушёл из «Ростова»

Виталий Кафанов объяснил, почему ушёл из «Ростова»
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Бывший тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, почему ушёл из клуба. Напомним, Кафанов покинул «Ростов» этим летом.

«Наступил период, в котором нужна была небольшая передышка. Чтобы набраться эмоций и уже этими эмоциями заряжать вратарей каждый день на ежедневной работе в тренировочном процессе и просто проанализировать прошедший период. Но также продолжаю работу в тренерском штабе сборной России», — приводит слова Кафанова Metaratings.

Напомним, «Ростов» после двух стартовых туров Российской Премьер-Лиги не набрал ни одного очка и занимает 13-е место в турнирной таблице. В 1-м туре жёлто-синие проиграли санкт-петербургскому «Зениту», а во 2-м уступили московскому «Динамо».

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