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Станислав Черчесов ответил, кто популярнее — «Спартак» или «Зенит»

Станислав Черчесов ответил, кто популярнее — «Спартак» или «Зенит»
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Бывший главный тренер ряда российских клубов Станислав Черчесов ответил на вопрос, какой клуб популярнее в России — московский «Спартак» или санкт-петербургский «Зенит».

— Так какой клуб, на ваш взгляд, популярнее? Соцопросы отражают реальное положение вещей?
— Мне сложно сказать, кто и как считает. Другое дело, что, возможно, результаты социологических опросов объективны — как бы мне ни было обидно как экс-футболисту и тренеру «Спартака». Ведь «Зенит» шесть лет подряд становился чемпионом, брал Кубок и Суперкубок России. Хотя как было много болельщиков у красно-белых, так остаётся. Не могу сказать, что число поклонников «Спартака» прибавляется, но и меньше их точно не становится, — приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав три очка. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с тольяттинским «Акроном» на выезде. «Зенит» после двух стартовых туров РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые набрали четыре очка.

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