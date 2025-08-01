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Рафинья отреагировал на подозрения игроков «Барселоны» в допинге из-за повязок на руках

Рафинья отреагировал на подозрения игроков «Барселоны» в допинге из-за повязок на руках
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Нападающий «Барселоны» Рафинья прокомментировал информацию некоторых СМИ, что положительные результаты сине-гранатовых в минувшем сезоне обусловлены употреблением игроками команды допинга. Ранее появилась версия, что футболисты «блауграны» носят повязки на руках с целью сокрытия следов от инъекций допинга.

«Ах да (смеётся). Люди, когда им нужно высказаться и быть востребованными в социальных сетях, начинают говорить о том, чего нет, или искать оправдания, которых не должно быть. Прежде чем обвинять в чём-либо, люди должны попытаться выяснить, что произошло, но многие этого не делают. Они просто говорят, что хотят. Есть много людей, обладающих влиянием в социальных сетях, хотя у них не должно его быть», — приводит слова Рафиньи Sport.es.

В минувшем сезоне «Барселона» выиграла чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны.

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