Обновлённый календарь матчей «Краснодара» в РПЛ и Кубке России сезона-2025/2026
Сегодня, 1 августа, РФС опубликовал расписание Мир Российской Премьер-Лиги с 8-го по 13-й тур и календарь решающих туров группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с обновлённым календарём московского «Краснодара» на сезон-2025/2026.
Календарь «Краснодара» в РПЛ сезона-2025/2026:
|Тур
|Дата
|Матч
|1-й тур
|20.07.2025 15:30
|Пари Нижний Новгород – Краснодар
|0: 3
|2-й тур
|26.07.2025 19:00
|Краснодар – Локомотив М
|1: 2
|3-й тур
|02.08.2025 20:30
|Краснодар – Динамо М
|–: –
|4-й тур
|10.08.2025 15:30
|Оренбург – Краснодар
|–: –
|5-й тур
|17.08.2025 20:30
|Краснодар – Сочи
|–: –
|6-й тур
|24.08.2025 15:00
|Крылья Советов – Краснодар
|–: –
|7-й тур
|31.08.2025 18:00
|ЦСКА – Краснодар
|–: –
|8-й тур
|13.09.2025 19:30
|Краснодар – Акрон
|–: –
|9-й тур
|21.09.2025 19:30
|Краснодар – Зенит
|–: –
|10-й тур
|27.09.2025 19:00
|Ростов – Краснодар
|–: –
|11-й тур
|04.10.2025 17:30
|Краснодар – Ахмат
|–: –
|12-й тур
|18.10.2025 17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|–: –
|13-й тур
|26.10.2025 19:45
|Краснодар – Рубин
|–: –
|14-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Краснодар – Спартак М
|–: –
|15-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Балтика – Краснодар
|–: –
|16-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Локомотив М – Краснодар
|–: –
|17-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Краснодар – Крылья Советов
|–: –
|18-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Краснодар – ЦСКА
|–: –
|19-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Краснодар – Ростов
|–: –
|20-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Рубин – Краснодар
|–: –
|21-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Сочи – Краснодар
|–: –
|22-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Краснодар – Пари Нижний Новгород
|–: –
|23-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Ахмат – Краснодар
|–: –
|24-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Зенит – Краснодар
|–: –
|25-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Краснодар – Балтика
|–: –
|26-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Спартак М – Краснодар
|–: –
|27-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Краснодар – Динамо Мх
|–: –
|28-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Акрон – Краснодар
|–: –
|29-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Динамо М – Краснодар
|–: –
|30-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Краснодар – Оренбург
|–: –
Календарь «Краснодара» в Кубке России сезона-2025/2026:
|Тур
|Дата
|Матч
|Группа B. 1-й тур
|29.07.2025 20:45
|Краснодар – Крылья Советов
|1: 2
|Группа B. 2-й тур
|13.08.2025 20:45
|Динамо М – Краснодар
|–: –
|Группа B. 3-й тур
|27.08.2025 18:30
|Сочи – Краснодар
|–: –
|Группа B. 4-й тур
|17.09.2025 18:00
|Крылья Советов – Краснодар
|–: –
|Группа B. 5-й тур
|30.09.2025 20:30
|Краснодар – Динамо М
|–: –
|Группа B. 6-й тур
|23.10.2025 18:30
|Краснодар – Сочи
|–: –
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