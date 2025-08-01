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Обновлённый календарь матчей «Краснодара» в РПЛ и Кубке России сезона-2025/2026

Обновлённый календарь матчей «Краснодара» в РПЛ и Кубке России сезона-2025/2026
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Сегодня, 1 августа, РФС опубликовал расписание Мир Российской Премьер-Лиги с 8-го по 13-й тур и календарь решающих туров группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с обновлённым календарём московского «Краснодара» на сезон-2025/2026.

Календарь «Краснодара» в РПЛ сезона-2025/2026:

ТурДатаМатч
1-й тур20.07.2025 15:30Пари Нижний НовгородКраснодар0: 3
2-й тур26.07.2025 19:00КраснодарЛокомотив М1: 2
3-й тур02.08.2025 20:30КраснодарДинамо М–: –
4-й тур10.08.2025 15:30ОренбургКраснодар–: –
5-й тур17.08.2025 20:30КраснодарСочи–: –
6-й тур24.08.2025 15:00Крылья СоветовКраснодар–: –
7-й тур31.08.2025 18:00ЦСКАКраснодар–: –
8-й тур13.09.2025 19:30КраснодарАкрон–: –
9-й тур21.09.2025 19:30КраснодарЗенит–: –
10-й тур27.09.2025 19:00РостовКраснодар–: –
11-й тур04.10.2025 17:30КраснодарАхмат–: –
12-й тур18.10.2025 17:30Динамо МхКраснодар–: –
13-й тур26.10.2025 19:45КраснодарРубин–: –
14-й турДата и время пока не объявленыКраснодарСпартак М–: –
15-й турДата и время пока не объявленыБалтикаКраснодар–: –
16-й турДата и время пока не объявленыЛокомотив МКраснодар–: –
17-й турДата и время пока не объявленыКраснодарКрылья Советов–: –
18-й турДата и время пока не объявленыКраснодарЦСКА–: –
19-й турДата и время пока не объявленыКраснодарРостов–: –
20-й турДата и время пока не объявленыРубинКраснодар–: –
21-й турДата и время пока не объявленыСочиКраснодар–: –
22-й турДата и время пока не объявленыКраснодарПари Нижний Новгород–: –
23-й турДата и время пока не объявленыАхматКраснодар–: –
24-й турДата и время пока не объявленыЗенитКраснодар–: –
25-й турДата и время пока не объявленыКраснодарБалтика–: –
26-й турДата и время пока не объявленыСпартак МКраснодар–: –
27-й турДата и время пока не объявленыКраснодарДинамо Мх–: –
28-й турДата и время пока не объявленыАкронКраснодар–: –
29-й турДата и время пока не объявленыДинамо МКраснодар–: –
30-й турДата и время пока не объявленыКраснодарОренбург–: –

Календарь «Краснодара» в Кубке России сезона-2025/2026:

ТурДатаМатч
Группа B. 1-й тур29.07.2025 20:45КраснодарКрылья Советов1: 2
Группа B. 2-й тур13.08.2025 20:45Динамо МКраснодар–: –
Группа B. 3-й тур27.08.2025 18:30СочиКраснодар–: –
Группа B. 4-й тур17.09.2025 18:00Крылья СоветовКраснодар–: –
Группа B. 5-й тур30.09.2025 20:30КраснодарДинамо М–: –
Группа B. 6-й тур23.10.2025 18:30КраснодарСочи–: –
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