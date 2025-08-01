Обновлённый календарь матчей «Краснодара» в РПЛ и Кубке России сезона-2025/2026

14-й тур Дата и время пока не объявлены Краснодар – Спартак М –: –

15-й тур Дата и время пока не объявлены Балтика – Краснодар –: –

16-й тур Дата и время пока не объявлены Локомотив М – Краснодар –: –

17-й тур Дата и время пока не объявлены Краснодар – Крылья Советов –: –

18-й тур Дата и время пока не объявлены Краснодар – ЦСКА –: –

19-й тур Дата и время пока не объявлены Краснодар – Ростов –: –

20-й тур Дата и время пока не объявлены Рубин – Краснодар –: –

21-й тур Дата и время пока не объявлены Сочи – Краснодар –: –

23-й тур Дата и время пока не объявлены Ахмат – Краснодар –: –

24-й тур Дата и время пока не объявлены Зенит – Краснодар –: –

25-й тур Дата и время пока не объявлены Краснодар – Балтика –: –

26-й тур Дата и время пока не объявлены Спартак М – Краснодар –: –

27-й тур Дата и время пока не объявлены Краснодар – Динамо Мх –: –

28-й тур Дата и время пока не объявлены Акрон – Краснодар –: –

29-й тур Дата и время пока не объявлены Динамо М – Краснодар –: –