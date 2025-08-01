Обновлённый календарь матчей «Динамо» в РПЛ и Кубке России сезона-2025/2026
Сегодня, 1 августа, РФС опубликовал расписание Мир Российской Премьер-Лиги с 8-го по 13-й тур и календарь решающих туров группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с обновлённым календарём московского «Динамо» на сезон-2025/2026.
Календарь «Динамо» на РПЛ сезона-2025/2026:
|Тур
|Дата
|Матч
|1-й тур
|18.07.2025 20:30
|Динамо М – Балтика
|1: 1
|2-й тур
|26.07.2025 17:30
|Динамо М – Ростов
|1: 0
|3-й тур
|02.08.2025 20:30
|Краснодар – Динамо М
|–: –
|4-й тур
|10.08.2025 18:00
|Сочи – Динамо М
|–: –
|5-й тур
|17.08.2025 18:00
|Динамо М – ЦСКА
|–: –
|6-й тур
|23.08.2025 20:45
|Динамо М – Пари Нижний Новгород
|–: –
|7-й тур
|31.08.2025 20:30
|Динамо Мх – Динамо М
|–: –
|8-й тур
|13.09.2025 16:45
|Динамо М – Спартак М
|–: –
|9-й тур
|21.09.2025 12:00
|Оренбург – Динамо М
|–: –
|10-й тур
|26.09.2025 18:00
|Крылья Советов – Динамо М
|–: –
|11-й тур
|04.10.2025 19:45
|Динамо М – Локомотив М
|–: –
|12-й тур
|19.10.2025 19:30
|Динамо М – Ахмат
|–: –
|13-й тур
|26.10.2025 17:30
|Зенит – Динамо М
|–: –
|14-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Рубин – Динамо М
|–: –
|15-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Динамо М – Акрон
|–: –
|16-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Динамо М – Динамо Мх
|–: –
|17-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Ахмат – Динамо М
|–: –
|18-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Спартак М – Динамо М
|–: –
|19-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Динамо М – Крылья Советов
|–: –
|20-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|ЦСКА – Динамо М
|–: –
|21-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Ростов – Динамо М
|–: –
|22-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Динамо М – Зенит
|–: –
|23-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Динамо М – Оренбург
|–: –
|24-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Акрон – Динамо М
|–: –
|25-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Пари Нижний Новгород – Динамо М
|–: –
|26-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Динамо М – Рубин
|–: –
|27-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Динамо М – Сочи
|–: –
|28-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Локомотив М – Динамо М
|–: –
|29-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Динамо М – Краснодар
|–: –
|30-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Балтика – Динамо М
|–: –
Календарь «Динамо» в Кубке России сезона-2025/2026:
|Тур
|Дата
|Матч
|Группа B. 1-й тур
|29.07.2025 18:30
|Динамо М – Сочи
|3: 2
|Группа B. 2-й тур
|13.08.2025 20:45
|Динамо М – Краснодар
|–: –
|Группа B. 3-й тур
|27.08.2025 16:15
|Крылья Советов – Динамо М
|–: –
|Группа B. 4-й тур
|17.09.2025 20:30
|Сочи – Динамо М
|–: –
|Группа B. 5-й тур
|30.09.2025 20:30
|Краснодар – Динамо М
|–: –
|Группа B. 6-й тур
|22.10.2025 18:00
|Динамо М – Крылья Советов
|–: –
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