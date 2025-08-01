Обновлённый календарь матчей «Динамо» в РПЛ и Кубке России сезона-2025/2026

14-й тур Дата и время пока не объявлены Рубин – Динамо М –: –

15-й тур Дата и время пока не объявлены Динамо М – Акрон –: –

17-й тур Дата и время пока не объявлены Ахмат – Динамо М –: –

20-й тур Дата и время пока не объявлены ЦСКА – Динамо М –: –

21-й тур Дата и время пока не объявлены Ростов – Динамо М –: –

22-й тур Дата и время пока не объявлены Динамо М – Зенит –: –

23-й тур Дата и время пока не объявлены Динамо М – Оренбург –: –

24-й тур Дата и время пока не объявлены Акрон – Динамо М –: –

26-й тур Дата и время пока не объявлены Динамо М – Рубин –: –

27-й тур Дата и время пока не объявлены Динамо М – Сочи –: –

29-й тур Дата и время пока не объявлены Динамо М – Краснодар –: –