Обновлённый календарь матчей ЦСКА в РПЛ и Кубке России сезона-2025/2026

15-й тур Дата и время пока не объявлены Динамо Мх – ЦСКА –: –

16-й тур Дата и время пока не объявлены Спартак М – ЦСКА –: –

17-й тур Дата и время пока не объявлены ЦСКА – Оренбург –: –

18-й тур Дата и время пока не объявлены Краснодар – ЦСКА –: –

19-й тур Дата и время пока не объявлены Ахмат – ЦСКА –: –

20-й тур Дата и время пока не объявлены ЦСКА – Динамо М –: –

21-й тур Дата и время пока не объявлены Балтика – ЦСКА –: –

22-й тур Дата и время пока не объявлены ЦСКА – Динамо Мх –: –

23-й тур Дата и время пока не объявлены Акрон – ЦСКА –: –

24-й тур Дата и время пока не объявлены ЦСКА – Сочи –: –

25-й тур Дата и время пока не объявлены Крылья Советов – ЦСКА –: –

26-й тур Дата и время пока не объявлены ЦСКА – Ростов –: –

27-й тур Дата и время пока не объявлены Рубин – ЦСКА –: –

28-й тур Дата и время пока не объявлены ЦСКА – Зенит –: –