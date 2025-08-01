Обновлённый календарь матчей ЦСКА в РПЛ и Кубке России сезона-2025/2026
Сегодня, 1 августа, Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расписание Мир Российской Премьер-Лиги с 8-го по 13-й тур и календарь решающих туров группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с обновлённым календарём московского ЦСКА на сезон-2025/2026.
Календарь ЦСКА на РПЛ сезона-2025/2026:
|Тур
|Дата
|Матч
|Счёт
|1-й тур
|21.07.2025 17:30
|Оренбург – ЦСКА
|0: 0
|2-й тур
|27.07.2025 15:00
|ЦСКА – Ахмат
|2: 1
|3-й тур
|03.08.2025 18:00
|Зенит – ЦСКА
|–: –
|4-й тур
|09.08.2025 15:45
|ЦСКА – Рубин
|–: –
|5-й тур
|17.08.2025 18:00
|Динамо М – ЦСКА
|–: –
|6-й тур
|24.08.2025 17:30
|ЦСКА – Акрон
|–: –
|7-й тур
|31.08.2025 18:00
|ЦСКА – Краснодар
|–: –
|8-й тур
|14.09.2025 19:30
|Ростов – ЦСКА
|–: –
|9-й тур
|22.09.2025 19:00
|Сочи – ЦСКА
|–: –
|10-й тур
|28.09.2025 14:30
|ЦСКА – Балтика
|–: –
|11-й тур
|05.10.2025 16:30
|ЦСКА – Спартак М
|–: –
|12-й тур
|18.10.2025 19:45
|Локомотив М – ЦСКА
|–: –
|13-й тур
|25.10.2025 19:00
|ЦСКА – Крылья Советов
|–: –
|14-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|ЦСКА – Пари Нижний Новгород
|–: –
|15-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Динамо Мх – ЦСКА
|–: –
|16-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Спартак М – ЦСКА
|–: –
|17-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|ЦСКА – Оренбург
|–: –
|18-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Краснодар – ЦСКА
|–: –
|19-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Ахмат – ЦСКА
|–: –
|20-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|ЦСКА – Динамо М
|–: –
|21-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Балтика – ЦСКА
|–: –
|22-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|ЦСКА – Динамо Мх
|–: –
|23-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Акрон – ЦСКА
|–: –
|24-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|ЦСКА – Сочи
|–: –
|25-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Крылья Советов – ЦСКА
|–: –
|26-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|ЦСКА – Ростов
|–: –
|27-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Рубин – ЦСКА
|–: –
|28-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|ЦСКА – Зенит
|–: –
|29-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Пари Нижний Новгород – ЦСКА
|–: –
|30-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|ЦСКА – Локомотив М
|–: –
Календарь ЦСКА в Кубке России сезона-2025/2026:
|Тур
|Дата
|Матч
|Счёт
|Группа D. 1-й тур
|30.07.2025 18:30
|ЦСКА – Локомотив М
|2: 1
|Группа D. 2-й тур
|12.08.2025 16:15
|Акрон – ЦСКА
|–: –
|Группа D. 3-й тур
|27.08.2025 20:45
|Балтика – ЦСКА
|–: –
|Группа D. 4-й тур
|18.09.2025 18:30
|ЦСКА – Балтика
|–: –
|Группа D. 5-й тур
|01.10.2025 20:30
|Локомотив М – ЦСКА
|–: –
|Группа D. 6-й тур
|21.10.2025 20:30
|ЦСКА – Акрон
|–: –
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