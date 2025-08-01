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Обновлённый календарь матчей ЦСКА в РПЛ и Кубке России сезона-2025/2026

Обновлённый календарь матчей ЦСКА в РПЛ и Кубке России сезона-2025/2026
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Сегодня, 1 августа, Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расписание Мир Российской Премьер-Лиги с 8-го по 13-й тур и календарь решающих туров группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с обновлённым календарём московского ЦСКА на сезон-2025/2026.

Календарь ЦСКА на РПЛ сезона-2025/2026:

ТурДатаМатчСчёт
1-й тур21.07.2025 17:30ОренбургЦСКА0: 0
2-й тур27.07.2025 15:00ЦСКААхмат2: 1
3-й тур03.08.2025 18:00ЗенитЦСКА–: –
4-й тур09.08.2025 15:45ЦСКАРубин–: –
5-й тур17.08.2025 18:00Динамо МЦСКА–: –
6-й тур24.08.2025 17:30ЦСКААкрон–: –
7-й тур31.08.2025 18:00ЦСКАКраснодар–: –
8-й тур14.09.2025 19:30РостовЦСКА–: –
9-й тур22.09.2025 19:00СочиЦСКА–: –
10-й тур28.09.2025 14:30ЦСКАБалтика–: –
11-й тур05.10.2025 16:30ЦСКАСпартак М–: –
12-й тур18.10.2025 19:45Локомотив МЦСКА–: –
13-й тур25.10.2025 19:00ЦСКАКрылья Советов–: –
14-й турДата и время пока не объявленыЦСКАПари Нижний Новгород–: –
15-й турДата и время пока не объявленыДинамо МхЦСКА–: –
16-й турДата и время пока не объявленыСпартак МЦСКА–: –
17-й турДата и время пока не объявленыЦСКАОренбург–: –
18-й турДата и время пока не объявленыКраснодарЦСКА–: –
19-й турДата и время пока не объявленыАхматЦСКА–: –
20-й турДата и время пока не объявленыЦСКАДинамо М–: –
21-й турДата и время пока не объявленыБалтикаЦСКА–: –
22-й турДата и время пока не объявленыЦСКАДинамо Мх–: –
23-й турДата и время пока не объявленыАкронЦСКА–: –
24-й турДата и время пока не объявленыЦСКАСочи–: –
25-й турДата и время пока не объявленыКрылья СоветовЦСКА–: –
26-й турДата и время пока не объявленыЦСКАРостов–: –
27-й турДата и время пока не объявленыРубинЦСКА–: –
28-й турДата и время пока не объявленыЦСКАЗенит–: –
29-й турДата и время пока не объявленыПари Нижний НовгородЦСКА–: –
30-й турДата и время пока не объявленыЦСКАЛокомотив М–: –

Календарь ЦСКА в Кубке России сезона-2025/2026:

ТурДатаМатчСчёт
Группа D. 1-й тур30.07.2025 18:30ЦСКАЛокомотив М2: 1
Группа D. 2-й тур12.08.2025 16:15АкронЦСКА–: –
Группа D. 3-й тур27.08.2025 20:45БалтикаЦСКА–: –
Группа D. 4-й тур18.09.2025 18:30ЦСКАБалтика–: –
Группа D. 5-й тур01.10.2025 20:30Локомотив МЦСКА–: –
Группа D. 6-й тур21.10.2025 20:30ЦСКААкрон–: –
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