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Талалаев оценил усиление «Балтики» в летнее трансферное окно

Талалаев оценил усиление «Балтики» в летнее трансферное окно
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос, остался ли он доволен усилением команды в летнее трансферное окно.

«Доволен я или нет, покажет только чемпионат. Если, допустим, в нашей команде будет лучший бомбардир чемпионата, лучший игрок или лучший в своём амплуа, хотя бы в 33 лучших попадёт после чемпионата, тогда я смогу сказать, что я доволен. Пока я удовлетворён тем, как игроки вливаются в команду. Именно наслаждение, я надеюсь, будет в конце чемпионата», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» квалифицировалась в РПЛ, заняв первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги в сезоне-2024/2025. В текущее трансферное окно состав команды уже пополнили восемь футболистов, в числе которых арендованный у «Ростова» полузащитник Даниил Уткин и экс-защитник «Химок» Александр Филин.

В 1-м туре РПЛ нынешнего сезона команда Андрея Талалаева сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1), а во 2-м разгромила «Спартак» (3:0).

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