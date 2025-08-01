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Обновлённый календарь матчей «Локомотива» в РПЛ и Кубке России сезона-2025/2026

Обновлённый календарь матчей «Локомотива» в РПЛ и Кубке России сезона-2025/2026
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Сегодня, 1 августа, РФС опубликовал расписание Мир Российской Премьер-Лиги с 8-го по 13-й тур и календарь решающих туров группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с обновлённым календарём московского «Локомотива» на сезон-2025/2026.

Календарь «Локомотива» на РПЛ сезона-2025/2026:

ТурДатаМатчСчёт
1-й тур19.07.2025 18:00Локомотив МСочи3: 0
2-й тур26.07.2025 19:00КраснодарЛокомотив М1: 2
3-й тур02.08.2025 20:30Пари Нижний НовгородЛокомотив М–: –
4-й тур09.08.2025 18:00Локомотив МСпартак М–: –
5-й тур16.08.2025 15:00БалтикаЛокомотив М–: –
6-й тур23.08.2025 18:30Локомотив МРостов–: –
7-й тур31.08.2025 15:45Локомотив МКрылья Советов–: –
8-й тур13.09.2025 16:45АхматЛокомотив М–: –
9-й тур20.09.2025 19:30Динамо МхЛокомотив М–: –
10-й тур27.09.2025 16:30Локомотив МРубин–: –
11-й тур04.10.2025 19:45Динамо МЛокомотив М–: –
12-й тур18.10.2025 19:45Локомотив МЦСКА–: –
13-й тур26.10.2025 13:00АкронЛокомотив М–: –
14-й турДата и время пока не объявленыЗенитЛокомотив М–: –
15-й турДата и время пока не объявленыЛокомотив МОренбург–: –
16-й турДата и время пока не объявленыЛокомотив МКраснодар–: –
17-й турДата и время пока не объявленыРостовЛокомотив М–: –
18-й турДата и время пока не объявленыСочиЛокомотив М–: –
19-й турДата и время пока не объявленыЛокомотив МПари Нижний Новгород–: –
20-й турДата и время пока не объявленыЛокомотив МАхмат–: –
21-й турДата и время пока не объявленыРубинЛокомотив М–: –
22-й турДата и время пока не объявленыЛокомотив МАкрон–: –
23-й турДата и время пока не объявленыСпартак МЛокомотив М–: –
24-й турДата и время пока не объявленыЛокомотив МДинамо Мх–: –
25-й турДата и время пока не объявленыОренбургЛокомотив М–: –
26-й турДата и время пока не объявленыЛокомотив МЗенит–: –
27-й турДата и время пока не объявленыКрылья СоветовЛокомотив М–: –
28-й турДата и время пока не объявленыЛокомотив МДинамо М–: –
29-й турДата и время пока не объявленыЛокомотив МБалтика–: –
30-й турДата и время пока не объявленыЦСКАЛокомотив М–: –

Календарь «Локомотива» в Кубке России сезона-2025/2026:

ТурДатаМатчСчёт
Группа D. 1-й тур30.07.2025 18:30ЦСКАЛокомотив М2: 1
Группа D. 2-й тур13.08.2025 18:30Локомотив МБалтика–: –
Группа D. 3-й тур28.08.2025 19:30Локомотив МАкрон–: –
Группа D. 4-й тур16.09.2025 19:45АкронЛокомотив М–: –
Группа D. 5-й тур01.10.2025 20:30Локомотив МЦСКА–: –
Группа D. 6-й тур23.10.2025 21:00БалтикаЛокомотив М–: –
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