Обновлённый календарь матчей «Локомотива» в РПЛ и Кубке России сезона-2025/2026

14-й тур Дата и время пока не объявлены Зенит – Локомотив М –: –

15-й тур Дата и время пока не объявлены Локомотив М – Оренбург –: –

16-й тур Дата и время пока не объявлены Локомотив М – Краснодар –: –

17-й тур Дата и время пока не объявлены Ростов – Локомотив М –: –

18-й тур Дата и время пока не объявлены Сочи – Локомотив М –: –

20-й тур Дата и время пока не объявлены Локомотив М – Ахмат –: –

21-й тур Дата и время пока не объявлены Рубин – Локомотив М –: –

22-й тур Дата и время пока не объявлены Локомотив М – Акрон –: –

25-й тур Дата и время пока не объявлены Оренбург – Локомотив М –: –

26-й тур Дата и время пока не объявлены Локомотив М – Зенит –: –

29-й тур Дата и время пока не объявлены Локомотив М – Балтика –: –