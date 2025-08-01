Обновлённый календарь матчей «Локомотива» в РПЛ и Кубке России сезона-2025/2026
Сегодня, 1 августа, РФС опубликовал расписание Мир Российской Премьер-Лиги с 8-го по 13-й тур и календарь решающих туров группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с обновлённым календарём московского «Локомотива» на сезон-2025/2026.
Календарь «Локомотива» на РПЛ сезона-2025/2026:
|Тур
|Дата
|Матч
|Счёт
|1-й тур
|19.07.2025 18:00
|Локомотив М – Сочи
|3: 0
|2-й тур
|26.07.2025 19:00
|Краснодар – Локомотив М
|1: 2
|3-й тур
|02.08.2025 20:30
|Пари Нижний Новгород – Локомотив М
|–: –
|4-й тур
|09.08.2025 18:00
|Локомотив М – Спартак М
|–: –
|5-й тур
|16.08.2025 15:00
|Балтика – Локомотив М
|–: –
|6-й тур
|23.08.2025 18:30
|Локомотив М – Ростов
|–: –
|7-й тур
|31.08.2025 15:45
|Локомотив М – Крылья Советов
|–: –
|8-й тур
|13.09.2025 16:45
|Ахмат – Локомотив М
|–: –
|9-й тур
|20.09.2025 19:30
|Динамо Мх – Локомотив М
|–: –
|10-й тур
|27.09.2025 16:30
|Локомотив М – Рубин
|–: –
|11-й тур
|04.10.2025 19:45
|Динамо М – Локомотив М
|–: –
|12-й тур
|18.10.2025 19:45
|Локомотив М – ЦСКА
|–: –
|13-й тур
|26.10.2025 13:00
|Акрон – Локомотив М
|–: –
|14-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Зенит – Локомотив М
|–: –
|15-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Локомотив М – Оренбург
|–: –
|16-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Локомотив М – Краснодар
|–: –
|17-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Ростов – Локомотив М
|–: –
|18-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Сочи – Локомотив М
|–: –
|19-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Локомотив М – Пари Нижний Новгород
|–: –
|20-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Локомотив М – Ахмат
|–: –
|21-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Рубин – Локомотив М
|–: –
|22-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Локомотив М – Акрон
|–: –
|23-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Спартак М – Локомотив М
|–: –
|24-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Локомотив М – Динамо Мх
|–: –
|25-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Оренбург – Локомотив М
|–: –
|26-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Локомотив М – Зенит
|–: –
|27-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Крылья Советов – Локомотив М
|–: –
|28-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Локомотив М – Динамо М
|–: –
|29-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|Локомотив М – Балтика
|–: –
|30-й тур
|Дата и время пока не объявлены
|ЦСКА – Локомотив М
|–: –
Календарь «Локомотива» в Кубке России сезона-2025/2026:
|Тур
|Дата
|Матч
|Счёт
|Группа D. 1-й тур
|30.07.2025 18:30
|ЦСКА – Локомотив М
|2: 1
|Группа D. 2-й тур
|13.08.2025 18:30
|Локомотив М – Балтика
|–: –
|Группа D. 3-й тур
|28.08.2025 19:30
|Локомотив М – Акрон
|–: –
|Группа D. 4-й тур
|16.09.2025 19:45
|Акрон – Локомотив М
|–: –
|Группа D. 5-й тур
|01.10.2025 20:30
|Локомотив М – ЦСКА
|–: –
|Группа D. 6-й тур
|23.10.2025 21:00
|Балтика – Локомотив М
|–: –
Материалы по теме
Комментарии