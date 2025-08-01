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Четыре клуба Серии А нацелились на подписание нападающего «Ливерпуля» — Caught Offside

Четыре клуба Серии А нацелились на подписание нападающего «Ливерпуля» — Caught Offside
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Нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза нынешним летом хочет вернуться в чемпионат Италии, где за ним следят четыре клуба. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, кандидатура 27-летнего футболиста вызывает интерес у «Милана», «Аталанты», «Болоньи» и «Наполи». Подчёркивается, что мерсисайдцы не будут препятствовать переходу Кьезы, если он договорится с другим клубом.

В минувшем сезоне Кьеза принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

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