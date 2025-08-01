Андрей Кобелев: у «Краснодара» сбалансированная команда, но ещё не готовы физически

Российский тренер Андрей Кобелев высказался об игре «Краснодара» на старте сезона-2025/2026. В 3-м туре Мир Российской Премьер-Лиги чёрно-зелёные встретятся с московским «Динамо». Игра пройдёт в субботу, 2 августа, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

«Сезон только начался, ребята только входят в него. С одной стороны, у «Краснодара» сбалансированная команда и осталась такой, какая была. С другой стороны, может быть, ещё не готовы физически. Но я бы не стал отделять «Краснодар» от других команд. Мы видим, что сейчас не все команды играют в полную силу. Это зависит от функциональной и психологической готовности», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» разгромил «Пари НН» (3:0). Во 2-м туре «горожане» уступили «Локомотиву» (1:2). В матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России подопечные Мурада Мусаева проиграли «Крыльям Советов».