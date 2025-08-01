Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Уругвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Крыльев Советов» Химми Марин: счастлив, что нахожусь в этой команде

Новичок «Крыльев Советов» Химми Марин: счастлив, что нахожусь в этой команде
Аудио-версия:
Комментарии

Костариканский вингер «Крыльев Советов» Химми Марин поделился эмоциями от перехода в самарский клуб.

«Прежде всего хочу сказать: слава богу! Я очень счастлив, что нахожусь в этой команде. С первого дня в «Крыльях» чувствую себя комфортно. Команда приняла меня прекрасно — как в семье. Я искренне этому рад. Пока я мало знаю о Самаре — только базу клуба. Жду, когда приедет семья, чтобы вместе исследовать город.

Конечно, помню, что в Самаре играли сборные Коста-Рики и Сербии на открытии ЧМ-2018. Когда стало известно, что я еду сюда, то многие земляки стали писать мне о своих впечатлениях. Они были на нашем стадионе и вспоминали только самое хорошее», — приводит слова Марина пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

Последним клубом Марина был «Оренбург», за который он выступал с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 89 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 600 тыс.

Материалы по теме
Бубнов: «Крылья» очень резко в качестве прибавили в игре с «Краснодаром», я не ожидал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android