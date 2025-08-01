Ольмо считает, что «Барселона» усилилась лучше «Реала» нынешним летом

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо ответил на вопрос о приобретениях сине-гранатовых и мадридского «Реала» нынешним летом.
«Мы тоже усилились и стали лучше. Усилились ли мы лучше [«Реала»]? Да.
Все команды работают на рынке. Но нас не волнует, кого они подписывают или покупают. Мы должны сосредоточиться на себе», — приводит слова полузащитника Marca.
Нынешним летом сине-гранатовые подписали вратаря Жоана Гарсию, полузащитника Руни Барджи и нападающего Маркуса Рашфорда. Состав «сливочных» усилили защитники Трент Александер-Арнольд, Дин Хёйсен, Альваро Каррерас, а также вингер Франко Мастантуоно.
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