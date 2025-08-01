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Агент Самошникова сообщил, что защитник пропустит матч с «Пари НН» из-за повреждения

Агент Самошникова сообщил, что защитник пропустит матч с «Пари НН» из-за повреждения
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Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Локомотива» Ильи Самошникова, сообщил, что футболист пропустит матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» из-за повреждения. Встреча состоится 2 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Ильи ничего серьёзного. Он просто потянул проводящую мышцу, поэтому решили поберечь. Ничего критичного. Его решили поберечь, чтобы не усугубить. Всё хорошо», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе Самошникова в «Спартак». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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