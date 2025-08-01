Агент Самошникова сообщил, что защитник пропустит матч с «Пари НН» из-за повреждения

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Локомотива» Ильи Самошникова, сообщил, что футболист пропустит матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» из-за повреждения. Встреча состоится 2 августа.

«У Ильи ничего серьёзного. Он просто потянул проводящую мышцу, поэтому решили поберечь. Ничего критичного. Его решили поберечь, чтобы не усугубить. Всё хорошо», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе Самошникова в «Спартак». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.