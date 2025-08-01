Кобелев: «Зенит» перестраивается — необходимо время, чтобы футболисты поняли специфику

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» на старте сезона-2025/2026. В 3-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые встретятся с ЦСКА. Матч пройдёт в воскресенье, 3 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Мы видим, что «Зенит» перестраивается. Необходимо какое-то время, чтобы футболисты поняли задание, специфику и притёрлись друг к другу. Мы видим, что закупили новых футболистов. Через пять или шесть туров будет более понятно», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В летнее трансферное окно состав «Зенита» пополнили два футболиста. Аргентинский защитник Роман Вега перебрался в санкт-петербургский клуб из «Аргентинос Хуниорс». Бразильский полузащитник Жерсон перешёл в «Зенит» из «Фламенго». В двух стартовых турах подопечные Сергея Семака набрали четыре очка.