Игрок «Крыльев» Марин высказался о предстоящем матче 3-го тура РПЛ с «Ростовом»
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Костариканский вингер «Крыльев Советов» Химми Марин поделился мыслями о предстоящем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоится 2 августа.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Ростов» — серьёзный соперник, обычно они в верхней части таблицы. Но нам нужно играть смело — тогда сможем забрать три очка», — приводит слова Марина пресс-служба клуба на своём официальном сайте.
После двух сыгранных туров нынешнего сезона «Крылья Советов» имеют в своём активе четыре очка и располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» на данный момент не набрал ни одного очка. Жёлто-синие находятся на 13-й строчке.
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