Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Уругвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Крыльев» Марин высказался о предстоящем матче 3-го тура РПЛ с «Ростовом»

Игрок «Крыльев» Марин высказался о предстоящем матче 3-го тура РПЛ с «Ростовом»
Комментарии

Костариканский вингер «Крыльев Советов» Химми Марин поделился мыслями о предстоящем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоится 2 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов» — серьёзный соперник, обычно они в верхней части таблицы. Но нам нужно играть смело — тогда сможем забрать три очка», — приводит слова Марина пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

После двух сыгранных туров нынешнего сезона «Крылья Советов» имеют в своём активе четыре очка и располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» на данный момент не набрал ни одного очка. Жёлто-синие находятся на 13-й строчке.

Материалы по теме
Новичок «Крыльев Советов» Химми Марин: счастлив, что нахожусь в этой команде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android