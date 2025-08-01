Игрок «Крыльев» Марин высказался о предстоящем матче 3-го тура РПЛ с «Ростовом»

Костариканский вингер «Крыльев Советов» Химми Марин поделился мыслями о предстоящем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоится 2 августа.

«Ростов» — серьёзный соперник, обычно они в верхней части таблицы. Но нам нужно играть смело — тогда сможем забрать три очка», — приводит слова Марина пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

После двух сыгранных туров нынешнего сезона «Крылья Советов» имеют в своём активе четыре очка и располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» на данный момент не набрал ни одного очка. Жёлто-синие находятся на 13-й строчке.