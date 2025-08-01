Новичок «Спартака» Жедсон отреагировал на видео со своим забегом в аэропорту Москвы

Новоиспечённый полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш высказался о видео, на котором он убегает от журналистов в сопровождении сотрудника красно-белых в аэропорту после прилёта в Москву.

«Я его не смотрел. Такие ситуации случаются, когда нужно избежать возможных неприятностей. Меня не очень тревожит, как я выгляжу на видео. Волнует только то, что я здесь, чему рад, жду своего дебюта», — сказал Фернандеш в интервью пресс-службе «Спартака» на YouTube-канале.

Красно-белые объявили о переходе Фернандеша из «Бешикташа» в четверг, 31 июля. Ранее турецкий клуб проинформировал, что продал 26-летнего полузащитника за € 20 779 220. При этом могут быть получены бонусы, не превышающие сумму в размере € 7 272 729. Контракт с 26-летним футболистом заключён до 2029 года.

Как появился «Спартак»: