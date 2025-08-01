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Скандал вокруг Челестини в ЦСКА может отпугнуть французов от сделок с РПЛ — L'Equipe

Скандал вокруг Челестини в ЦСКА может отпугнуть французов от сделок с РПЛ — L'Equipe
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Скандал, возникший в Швейцарии после назначения Фабио Челестини на пост тренера московского ЦСКА, может вызвать опасения у французских футболистов, получающих предложения о переезде в Россию. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Отмечается, что законодательство Швейцарии запрещает кому-либо получать зарплату от субъекта, находящегося под санкциями (Швейцария присоединилась к ЕС в применении санкций против России), и предусматривает тюремное заключение за использование в своей стране денег, заработанных в РФ.

«Проблема не столько в том, что он работает в российском клубе, а в том, что он работает в команде, контролируемой лицами, находящимися под санкциями. Его зарплату платят лица, которых санкции специально призваны изолировать от международной торговли. Если это происходит с гражданином Франции, наказания будут аналогичны швейцарским. Нужно учитывать, кто платит зарплату. Хотя в России зачастую сложно определить, кто чем владеет и что контролирует», — поделилась с L'Equipe своей оценкой юрист Саломе Лемассон.

По данным источника, новичок «Краснодара» Гаэтан Перрен, который подписал контракт с клубом, не находящимся под санкциями, не должен столкнуться с какими-либо проблемами при возврате своих денег во Францию. Перрен и Челестини перебрались в Мир Российскую Премьер-Лигу из «Осера» и «Базеля» соответственно.

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